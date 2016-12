Muere George Michael, confirma publicista

El cantante falleció a los 53 años de edad.

Londres, Inglaterra; Con información de su publicista a un medio de comunicación, confirmaba el deceso del cantante de 53 años de edad. El cuerpo del artista fue encontrado por oficiales dentro de su residencia en Thames Valley, Inglaterra.

La BBC confirmó que una ambulancia asistió a una propiedad en Goring, Oxfordshire -donde residía el artista- a la 1:42 p.m. “La policía dijo que no había circunstancias sospechosas”, reportó el medio inglés.

George Michael nació el 25 de junio de 1963 en Londres. Georgios Kyriacos Panayiotou, su verdadero nombre. Con su amigo de la infancia Andrew Ridgeley, formaron en 1981 el grupo Executive, que a la postre seria el inicio del duo: Wham!, debutaron discográficamente al año siguiente con el single Enjoy What You Do (Wham Rap). Sin embargo fue su segundo trabajo Young Guns (Go For It) el tema que les llevó a las listas de éxito y dió comienzo a una serie de éxitos que alcanzaron el Top 10 británico.

En un comunicado, su publicista dijo: "Con gran tristeza confirmamos que nuestro amado hijo, hermano y amigo George murió pacíficamente en su casa durante el periodo de Navidad".